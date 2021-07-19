stem رابط تسجيل مدارس المتفوقين emis.gov.eg “ستيم” وخطوات التسجيل

رابط تسجيل مدارس المتفوقين emis.gov.eg المسماة بمدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا والتي قامت وزارة التربية والتعليم اليوم باإغعلان عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للطلاب خريجي الثانوية العامة والراغبين في الدخول في مدارس المتفوقين طبقا للشروط والمعايير المطلوبة في الطالب النابغ الذي يرغب في الدخول لتلك المدارس ذات التعليم العلمي المتميز، وتكون مدارس التعليم الخاصة بالمتفوقين منتشرة بجميع المحافظات، في (الجيزة – القاهرة -الإسكندرية – كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر- أسيوط – الأقصر- الفيوم – الغربية – العبور- الشرقية – بني سويف– قنا – المنيا – سوهاج– سرس الليان بالمنوفية – مدينة السادات بالمنوفية).

مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بفتح باب التسجيل الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على درجات متميزة، خاصة في مادتي الرياضيات والعلوم، للتسجيل والدخول في مدارس المتفوقين ستيم للعلوم والتكنولوجيا وفق المعايير المطلوبة للطالب المتميز الذي لا يكون هدفه الوحيد هو النجاح وانما يكون هدفه تحقيق التميز بالمجال العلمي، وقد تخرج من هذه المدرسة على مدار الأعوام السابقة العديد من النوابغ الذين قامت الدولة بتكريمهم.

موعد التسجيل في مدارس ستيم

أعلنت وزارة التعليم المصرية فتح باب القبول في مدارس العلوم والتكنولوجيا ابتداء من 18 يوليو 2021 وحتى الأول من شهر أغسطس ويتم إغلاق باب التسجيل بعد ذلك ليتم مراجعة بيانات الطلاب ودراسة الشواغر في المدارس في المحافظات المختلفة، كما يتم مراجعة الدرجات التي قام الطالب بتقديمها على الموقع الإلكتروني مع وزارة التربية والتعليم للتأكد منها، على أن يتم الإعلان عن النتائج في منتصف أغسطس ليقوم الطلاب بالتقدم الرسمي فيها.

تقبل المدارس الطلاب المصريين فقط.

أن يكون الطالب عمره 18 عاما ولا يزيد عنهم في تاريخ 1 ديسمبر 2021.

يتم الحصول على الدرجات النهائية في احد المواد، مادة الرياضيات والعلوم أو اللغة الإنجليزية.

ويقوم بتقديم الشهادة التي حصل عليها حديثا في 2020-2021 بالدور الأول، الثانوية العامة.

يتم اجتياز اختبار الكشف الطبي قبل القبول

ر يكون للطالب أمراض مزمنة تستحق الرعاية الخاصة.

يقوم الطالب بالدخول على رابط وزارة التربية والتعليم، البوابة الإلكترونية لمركز المعلومات. يتم اختيار التسجيل في مدارس المتفوقين ستيم. يقوم الطالب بكتابة جميع البيانات المطلوبة ويتبع الخطوات. يتم حفظ البيانات جيدا والتأكد من صحتها قبل الخروج. يستمر التغيير في طلب التسجيل متاحا حتى انتهاء فترة التسجيل.

شروط التسجيل في مدارس المتفوقينكيفية التسجيل في رابط تسجيل مدارس المتفوقين emis.gov.eg