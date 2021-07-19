أحصل على تمويل الراجحي بموافقة خلال 30 دقيقة وبأقساط حتي 5 سنوات

أحصل على تمويل الراجحي بموافقة خلال 30 دقيقة ، أحد العروض التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للعملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك للعميل موافقة فورية وسريعة خلال 30 دقيقة فقط ، وذلك بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي حددها البنك وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب ، ويعتبر مصرف الراجحي من أهم وأكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية ، حيث يمتلك الراجحي أكبر شبكة فروع بالمملكة ، كما يسعي البنك لتوظيف قاعدته الرأسمالية وخبرته من أجل القيام بدور ريادى وهام في مجال التمويل بالمملكة.

أحصل على تمويل الراجحي بموافقة فورية خلال 30 دقيقة

تمويل شخصي فورى ونقدي أحد منتجات التمويل الشخصي الذي يوفرها مصرف الراجحي للعملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا التمويل بشروط ميسرة وغير معقدة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب ، كما يوفر البنك موافقة فورية وسريعة على طلب الحصول على المنتج ، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. يوفر مصرف الراجحي موافقة فورية وسريعة على طلب الحصول على التمويل وذلك خلال 30 دقيقة فقط. يوفر البنك خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية ميسرة تصل حتي 60 شهر. يوفر مصرف الراجحي للعملاء من خلال هذا المنتج الحماية من تقلب الأسعار ، وذلك عند الاستفادة من هذا المنتج في تجارة السلع. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي مصرف الراجحي.

يشترط ألا يزيد عمر الشخص المتقدم بالطلب عن 60 سنة وذلك عند التقدم بطلب للحصول على تمويل الراجحي .

إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين يشترط ألا يزيد عن 70 سنة.

يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين العاملين في جهة معتمدة لدى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية.

الراتب الشهري للموظف المتقدم بالطلب يشترط ألا يقل عن 2000 ريال سعودي وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي مصرف الراجحي.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 1900 ريال وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي.

إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المقيمين يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي.

شروط الاستفادة من التمويل الشخصي الفورى المتاح لدي مصرف الراجحي