وقت صلاة عيد الاضحى 2021 تونس || موعد صلاة العيد الأضحى في تونس بكافة المدن

موعد صلاة عيد الاضحى تونس 2021 نتعرف عليه الآن. حيث أعلنت كل الجهات في الأراضي بتونس الخضراء. أن أول أيام للعيد الأضحي المبارك هو الثلاثاء 20 من يوليو 2021 كما جاء بكافة الدول الإسلامية. وأن يوم وقفة عرفة سيكون الإثنين 19 يوليو الموافق 9 ذي الحجة. ويمكن الآن التعرف علي توقيت صلاة العيد الأضحى 2021 في تونس الخضراء كما تعرفنا علي موعد صلاة العيد في ليبيا.

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 تونس

استعد كافة المسلمين بتوسن من أجل أداء الصلاة. وتحدد وقت صلاة العيد الاضحى في تونس بكافة المدن، وسنرفقه لكم الآن في عجالة سريعة من أجل الاستعداد جيداً لهذه الصلاة المبهجة والمقدسة للمسلمين. وقبل أن نتعرف علي مواقيت الصلاة للعيد بكل المدن. نرفق لكم تكبيرات عيد الأضحى المبارك لترديدها مع نهاية يوم عرفة المبارك.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

وقت صلاة العيد تونس

قامت هيئة البحوث الفلكية بالإعلان رسميا عن توقيت صلاة العيد هناك، وكما تعرفنا علي توقيت صلاة العيد الاضحى في الجزائر نتعرف بتونس وهو كالآتي:

صفاقس: في تمام الساعة 5:39 صباحا.

تطاوين: 5:43 صباحا.

زغوان: 5:36 صباحا.

بنزرت: 5:37 صباحا.

قصر هلال: 5:36 صباحا.

حمام الأنف: 5:35 صباحا.

الحامة: 5:43 صباحا.

قبلي: 5:48 صباحا.

القصرين: 5:46 صباحا.

الذهيبة: 5:43 صباحا.

بنى خيار: 5:34 صباحا.

المحمدية: 5:37 صباحا.

سيدي بوسعيد: 5:35 صباحا.

غار الملح: 5:35 صباحا.

أرفقنا إليكم كافة المواعيد مع التكبيرات التي يتم ترديدها منذ مغرب أخر أيام شهر رمضان، وبذلك تعرفنا معكم علي موعد صلاة العيد تونس كاملة 2021.