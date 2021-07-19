العراق.. حريق يلتهم قاعدة الإمام علي الجوية في ذي قار

أفادت وكالة الأنباء العراقية باندلاع حريق في قاعدة الإمام علي الجوية بمحافظة ذي قار"، مبينة ان" الحريق نشب في سكن المراتب وبعض الجملونات الخاصة بالقاعدة.
وأشارت إلى أن سيارات الدفاع المدني هرعت إلى القاعدة لإخماد الحريق.
ويوم أمس، أعلنت مديرية الدفاع المدني في إخماد حريق بفندق وسط مدينة كربلاء، وإنقاذ 78 نزيلا، ووفاة طفلة.
وذكر بيان للدفاع المدني أن "فرق الدفاع المدني، أنقذت 78 نزيلا بعد اندلاع حريق داخل فندق "ضي الحسين" المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحال التجارية في الطابق الأرضي، الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء".
وأشار البيان إلى أن "المديرية، دفعت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية مع اشتراك عدد آخر من عجلات الإطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وتباشر عمليات الإنقاذ وإخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق، بالتزامن مع عمليات إخماد النيران من 4 جهات لتعجيل السيطرة على النيران".
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