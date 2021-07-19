بريطانيا تعلن رسميا رفع قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطانى، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ووزير المالية ريشى سوناك سيعزلان نفسيهما وفقًا للتوجيهات الوطنية ولن يشاركا فى مخطط تجريبى بديل للعزل الذاتى، لافتا إلى أنهما سيواصلان عقد اجتماعات مع الوزراء عن بعد.

وأضاف: "تم الاتصال بالمستشار سوناك، وسيقوم أيضًا بالعزل كما هو مطلوب ولن يشارك فى أى اجتماعات فى وقت لاحق

ومن جانبه، أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، أنه من المهم أن يلتزم الجميع بنفس القواعد المتعلقة بالعزلة الذاتية، مثل الكثير من الأشخاص الذين تعرضوا لمصابين بكورونا، متابعا: "لأننى كنت على اتصال بشخص مصاب بـ كوفيد 19، وسأعزل نفسى حتى يوم الاثنين 26 يوليو".