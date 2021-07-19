نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة عيد الاضحى 2021 في المغرب || موعد صلاة العيد الرباط ومراكش والدار البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في المغرب 2021. نتعرف عليه الآن، بعد أن كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قررت. بإطار التدابير الاحترازية من عدوى كورونا، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء في المصليات أو المساجد، نظرا لصعوبة توفير شروط التباعد. وذلك ما جعل الكثيرين يرغبون في فتح المساجد ومنع هذه المؤامرة كما يسمونها علي الصلاة، ونتعرف الآن علي وقت صلاة العيد 2021 في المغرب.

وقت صلاة عيد الاضحى المغرب 2021 مراكش

قبل أن نرفق لكم موعد صلاة العيد الأضحى الدار البيضاء وكل المدن المغربية، نعلمكم أنه دعا الباحث في الشأن الديني محمد عبد الوهاب رفيقي، المغاربة إلى الابتعاد عن “الخرافات السائدة”، وقال: ” كلما كان المجتمع أكثر عقلانية ووعيا وفي مستوى تعليمي جيد، يكون بعيدا عن نظرية المؤامرة”.

أكدت الوزارة، في بلاغ، هذا القرار إلى التوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد، سيتم أداء الصلوات في المنزل، لهذا سنتعرف معكم علي كيفية صلاة العيد في المنزل بكل سهولة، وهي ببساطة عبارة عن ركعتين بسيطتين، وشرحهم كالآتي:

الركعة الأولي: يتم أداءها بعد تكبيرة الإحرام، وترديد سبع تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الأعلي.

الركعة الثانية: يتم أداءها بعد تكبيرة القيام، وترديد خمس تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ويفضل معها سورة الغاشية.

بعد أن تعرفنا علي كيفية الصلاة. وقبل أن نرفق توقيت صلاة عيد الاضحى في المغرب 2021، نعلمكم أنه تقوموا بترديد تكبيرات العيد، ونرفقها كالآتي: “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

موعد صلاة عيد الاضحى 2021 المغرب

كما تعرفنا علي وقت صلاة عيد الاضحى في تونس، نعلمكم أنه تم إعلان مواقيت الصلاة بكافة المناطق المغربية، ليتم أداءها في تمام الساعة الخامسة وستة وأربعين دقيقة، ويكون ذلك بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وهو ما يزيد عن وقت شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة تقريباً، وذلك هو وقت صلاة العيد المغرب والصحراء المغربية.