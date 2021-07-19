سعر الهدي في بنك الراجحي 2021 وطرق الدفع إلكترونيا

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قام البنك الإسلامي للتنمية بتحديد سعر الهدي في بنك الراجحي للعام 2021، وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث يهدف ذلك إلى الاستفادة من الهدي والأضحية، وذلك في توزيعها على الفقراء والمحتاجين، من المسلمين، سواء داخل المملكة، أو خارجها على مستوي العالم الإسلامي، والتي يتم ذبحها خلال العيد، وأثناء موسم الحج، كما يعتبر ذلك المشروع هو أحد الثمار القائمة بين البنك الإسلامي، وعدد من البنوك والمصارف التي تعمل بداخل المملكة.سعر الهدي في بنك الراجحي
قام بنك الراجحي بتوضيح أسعار الهدي لهذا العام 2021، والتي جاء بيانها كالاتي :
- تم تحديد سعر الخروف الواحد بما يقرب من 799 ريال سعودي، أي ما يعادل 214 دولار، أو ما يعادل باليورو 192،
- يتم ذلك بالتعاون بين البنك ومشروع الإفادة من الهدي والأضاحي، والذي يهدف لمساعدة الفقراء.
- يستفيد من تلك الأضحية الفقراء في الدول الإسلامية، والتي يتم تحديدهم من خلال الحكومات.
- يتم التوزيع وفق برنامج تم وضعه، وتشرف عليه الحومات الإسلامية، حيث يكون الهدف دائمًا هو أن يستفيد الشخص الفقير، وكذلك ضمان وصول الأجر بشكل كامل للحجاج.
عملت الحكومة السعودية على تذليل كافة العقبات أمام الحجاج، والذين يقومون بتقديم الهدي والأضحية لفقراء المسلمين، ومن هنا فإنه يتم التسهيل عليهم من أجل تسديد قيمة الهدي والأضاحي، حيث أطلق بنك الراجحي، التطبيق الخاص به، والذي يمكن من خلاله الدفع دون الذهاب للفروع، حيث تتضمن تلك الخطوات ما يلي :
- يتم القيام أولًا بفتح تطبيق الراجحي موبايل، وذلك عبر أجهزة الجوال.
- علينا القيام بتسجيل الدخول لحساب المستخدم، وذلك من خلال كتابة البيانات الخاصة بك وهي (اسم المستخدم وكلمة المرور).
- يتم بعد ذلك الدخول إلي الخدمات، ومن ثم يتم القيام باختيار المدفوعات.
- يتم من خلال التطبيق القيام بتحديد الهدي والأضاحي، ثم يتم اختيار النسك.
- نقوم بعملية تعبئة للبيانات المطلوبة، ثم بعد ذلك نقوم بعملية إتمام إجراءات الدفع.
- في النهاية وبعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة، فإنه يتم خصم قيمة الهدي أو الأضحية من خلال رصيد الحساب الخاص بالمستخدم.
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قام البنك الإسلامي للتنمية بتحديد سعر الهدي في بنك الراجحي للعام 2021، وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث يهدف ذلك إلى الاستفادة من الهدي والأضحية، وذلك في توزيعها على الفقراء والمحتاجين، من المسلمين، سواء داخل المملكة، أو خارجها على مستوي العالم الإسلامي، والتي يتم ذبحها خلال العيد، وأثناء موسم الحج، كما يعتبر ذلك المشروع هو أحد الثمار القائمة بين البنك الإسلامي، وعدد من البنوك والمصارف التي تعمل بداخل المملكة.سعر الهدي في بنك الراجحي
قام بنك الراجحي بتوضيح أسعار الهدي لهذا العام 2021، والتي جاء بيانها كالاتي :
- تم تحديد سعر الخروف الواحد بما يقرب من 799 ريال سعودي، أي ما يعادل 214 دولار، أو ما يعادل باليورو 192،
- يتم ذلك بالتعاون بين البنك ومشروع الإفادة من الهدي والأضاحي، والذي يهدف لمساعدة الفقراء.
- يستفيد من تلك الأضحية الفقراء في الدول الإسلامية، والتي يتم تحديدهم من خلال الحكومات.
- يتم التوزيع وفق برنامج تم وضعه، وتشرف عليه الحومات الإسلامية، حيث يكون الهدف دائمًا هو أن يستفيد الشخص الفقير، وكذلك ضمان وصول الأجر بشكل كامل للحجاج.
عملت الحكومة السعودية على تذليل كافة العقبات أمام الحجاج، والذين يقومون بتقديم الهدي والأضحية لفقراء المسلمين، ومن هنا فإنه يتم التسهيل عليهم من أجل تسديد قيمة الهدي والأضاحي، حيث أطلق بنك الراجحي، التطبيق الخاص به، والذي يمكن من خلاله الدفع دون الذهاب للفروع، حيث تتضمن تلك الخطوات ما يلي :
- يتم القيام أولًا بفتح تطبيق الراجحي موبايل، وذلك عبر أجهزة الجوال.
- علينا القيام بتسجيل الدخول لحساب المستخدم، وذلك من خلال كتابة البيانات الخاصة بك وهي (اسم المستخدم وكلمة المرور).
- يتم بعد ذلك الدخول إلي الخدمات، ومن ثم يتم القيام باختيار المدفوعات.
- يتم من خلال التطبيق القيام بتحديد الهدي والأضاحي، ثم يتم اختيار النسك.
- نقوم بعملية تعبئة للبيانات المطلوبة، ثم بعد ذلك نقوم بعملية إتمام إجراءات الدفع.
- في النهاية وبعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة، فإنه يتم خصم قيمة الهدي أو الأضحية من خلال رصيد الحساب الخاص بالمستخدم.
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