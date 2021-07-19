تردد قناة الشباب سبورت العراقية الجديد الناقلة مباراة نهائي كأس العراق بين الزوراء والقوة الجوية اليوم

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، يسعدنا اللقاء بكم اليوم من خلال هذا المقال عن تردد قناة الشباب سبورت العراقية الرياضية الجديد 2021، وتعد من أهم القنوات الرياضية العربية، والذي يحظى اليوم بنسبة بحث كبيرة نظراً لنقلها مباراة كرة القدم بين فريقي القوة الجوية ضد الزوراء، في نهائي كأس العراق والمقرر لعبها اليوم الإثنين 2021/07/19 على ملعب الشعب بالعاصمة العراقية بغداد، ويسعدنا أن نقدم لكم تردد القناة الجديد على القمر الصناعي المصري نايل سات، وطريقة تثبيت تردد القناة على أجهزة الرسيفر عالية الجودة، حتى يتمكن محبي الرياضة العراقية متابعة المباراة اليوم.

نبذة مختصرة عن قناة الشباب سبورت العراقية

قناة الشباب سبورت هي قناة عراقية متخصصة في نقل الأحداث الرياضية، تبث برامجها بالمجان على مدار الساعة تم أطلاق أول أشارة بث للقناة عام 2020، وتحديداً في يوم 17 من شهر ديسمبر، بهدف نقل كافة الأحداث الرياضية العراقية من خلالها، وتقديم العديد من البرامج الرياضية التي تغطي الفاعليات الرياضية العراقية.

تردد القناة 11873 معامل الاستقطاب عمودي V معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 أهم مميزات قناة الشباب سبورت العراقية تقدم القناة جميع المباريات في مختلف الألعاب سواء المحلية أو العالمية. تتسم القناة بالتنوع في البرامج التي تقدمها لذا تستقطب فئات كثيرة من المشاهدين العراقيين. تقدم القناة نشرة رياضية تغطي من خلالها كافة الأخبار الرياضية العراقية الجديدة. تقدم القناة خدماتها عبر مختلف المواقع الإلكترونية مثل تويتر وفيس بوك. تضم القناة نخبة متميزة من المعلقين الرياضيين الذين يحظون بحب من الجمهور العراقي. تردد قناة الشباب سبورت عرب سات التردد 10850 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 4/3 طريقة تثبيت قناة iraqi youth sports hd الضغط على كلمة menu.

تحديد القمر الصناعي الراغب في تثبيت القناة عليه.

أختيار أضافه تردد جديد add new tp

قم بتسجيل التردد الخاص بالقناة على القمر الذي أخترته.

قم بالضغط على كلمة بحث وبعد نزول تردد القناة أضغط ok لتثبيت القناة.

ثم أنقل القناة في المفضلة لتتمكن من مشاهدتها في أي وقت بعد ذالك. مباريات اليوم على قناة الشباب سبورت المباراة القوة الجوية * الزوراء البطولة نهائي كأس العراق الموعد والتوقيت الإثنين الموافق 2021/07/19 التوقيت 20.30 بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، 19.30 بتوقيت القاهرة الملعب ملعب الشعب بالعاصمة بغداد القنوات الناقلة قناة الشباب سبورت العراقية أهم البرامج التي تقدمها قناة الشباب سبورت مباريات الدوري والكأس العراقية.

جميع مباريات المنتخب العراقي الودية الدولية التي تقام في العراق.

تقدم القناة برنامج الاستوديو التحليلي الذي يسبق المباريات سواء في بطولة الدوري أو الكأس.

تقدم القناة نشرية رياضية على رأس كل ساعة شاملة كافة الأخبار الرياضية العراقية والعالمية. أهم البرامج التي تقدمها قناة الشباب سبورت طريقة تثبيت قناة iraqi youth sports hdمباريات اليوم على قناة الشباب سبورت أهم مميزات قناة الشباب سبورت العراقيةتردد قناة الشباب سبورت عرب سات

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