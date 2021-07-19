مصرع 30 شخصا إثر اصطدام شاحنة بحافلة ركاب فى باكستان

جدة - نرمين السيد - وفى شهر يونيو الماضى، أكدت السلطات الباكستانية أن 20 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 50 آخرون جراء انقلاب حافلة تقل وافدين على طريق سريع وسقوطها فى واد ضيق بجنوب غرب البلاد. وتتكرر الحوادث المميتة فى باكستان بسبب البنية التحتية السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور ومعايير السلامة.

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