محكمة يابانية تقضى بسجن أمريكيين بتهمة تهريب كارلوس غصن

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، حكمت محكمة طوكيو على مايكل تيلور، الجندى السابق فى القوات الخاصة الأمريكية، بالسجن لمدة عامين، فيما حُكم على ابنه بيتر بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر.

وقد اتُهما بتدبير هروب غصن إلى لبنان من مطار كانساى غرب اليابان فى ديسمبر 2019 وتلقى 1.3 مليون دولار مقابل خدماتهما.

وكان كلاهما قد أقر فى وقت سابق بأنه مذنب فى التهم الموجهة إليه، وقالا إنهما يأسفان على أفعالهما.

يشار إلى أنه تم القبض على غصن لأول مرة بتهمة سوء السلوك المالى فى نوفمبر 2018، واحتجز فى انتظار محاكمته على خلفية اتهامات بمخالفات مالية من بينها عدم الإفصاح الكامل عن راتبه فى البيانات المالية لـ"نيسان"، والتربح على حساب الشركة عبر مدفوعات لشركات لتجارة السيارات.

وكان قد أفرج عن غصن بكفالة أثناء انتظار المحاكمة فى أربع تهم تتعلق بسوء السلوك المالي، وهو ما ينفيه، وقد تمكن من تجاوز الرقابة والهروب على متن طائرة خاصة.