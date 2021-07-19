الحريرى: كان بوسعنا أن نضع حداً لانهيار لبنان لولا تعنت البعض وأنانيته

جدة - نرمين السيد - وقال فى تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعى، "يهلُّ علينا عيد الأضحى المبارك، ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الأزمات، والتى كان بوسعنا أن نضع حداً لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته، إننى اتقدم من اللبنانين عامة، ومن المسلمين خاصة، بأحر التهانى، سائلاً المولى الكريم الفرج العاجل، وكل عام وأنتم جميعاً بخير".

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