جدة - نرمين السيد - أعلن مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، أن المملكة اشترطت على مواطنيها الراغبين فى السفر إلى الخارج ابتداء من 9 أغسطس المقبل، أن يكونوا قد تلقوا جرعتى لقاح كورونا.





وأكد مصدر وزارة الداخلية أنه يستثنى من هذا القرار من تقل أعمارهم عن 12 عاما شرط أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزى السعودى تغطى مخاطر (COVID-19) خارج المملكة. وأشار إلى أن القرار يستثنى أيضا المتعافين من فيروس كورونا، شرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار سعودى جديد حول شروط السفر خارج المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.