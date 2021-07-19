إصابات كورونا فى العالم تتخطى 190 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، إن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى العالم ارتفع إلى 190 مليونا و379 ألفا و364 حالة.
وأفادت الجامعة حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم ارتفع إلى 4 ملايين و88 ألفا و365 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشى الوباء، حيث ارتفع إجمالى الإصابات إلى 34 مليونا و79 ألفا و960 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس 609 آلاف و19 حالة.
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