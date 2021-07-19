موعد صلاة العيد في جميع ولايات المملكة العربية 1442 موعد صلاة عيد الأضحى

موعد صلاة العيد في ولايات المملكة العربية 1442 , موعد صلاة عيد الأضحى , يتم الإعلان من قبل المركز الفلكي في المملكة العربية السعودية , بأن يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من شهر يوليو والموافق التاسع من شهر ذي الحجة هو يوم وقفة عرفات , وبذلك فأن أول أيام العيد يكون يوم الثلاثاء الموافق يوم العشرون من شهر يوليو و الموافق يوم العاشر من ذي الحجة , كما اعلن عن تفاصيل توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك , في مدن المملكة العربية , تسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشأن موعد الصلاة في الولايات المختلفة , وبالتأكيد توجهوا الي محركات البحث , لذلك قررنا بعد ملاحظة أعداد البحث الكثيرة إعلامكم بتوقيت الصلاة في ولايات المملكة العربية السعودية .توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في ولايات السعودية
يوجد فرق بعض دقائق في موعد اقامة صلاة عيد الأضحى المبارك , فالمملكة العربية السعودية واسعه وكبيرة , توقيت صلاة العيد في ولايات السعودية المختلفة كما يلي :
- صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة الرياض:في الساعة 5:36 صباحًا
- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة مكة المكرمة:في الساعة 6:09 صباحًا
- توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة المدينة المنورة: في الساعة 6:05 صباحًا
- أما موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة تبوك:في الساعة 6:09 صباحًا
- في مدينة الدمام صلاة عيد الأضحى المبارك :في الساعة 5:19 صباحًا
- بالنسبة لمدينة الطائف صلاة عيد الأضحى المبارك : في الساعة 6:17 صباحًا
- مدينة نجران صلاة عيد الأضحى المبارك : في الساعة 5:59 صباحًا
- ينبع موعد صلاة عيد الأضحى المبارك: في الساعة 6:11 صباحًا
- القويعية توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك :في الساعة 5:43 صباحًا
- الظهران توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك : في الساعة 5:19 صباحًا
- صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة القريات: في الساعة 6:00 صباحا
- العلا توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك : في الساعة 6:07 صباحًا
- جده توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك :في الساعة 6:11 صباحًا
اقترب موعد عيد الأضحى كثيرا فأكثروا من التكبير والتهليل والتقرب الي الله : رددوا دائما .. الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
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موعد صلاة العيد في ولايات المملكة العربية 1442 , موعد صلاة عيد الأضحى , يتم الإعلان من قبل المركز الفلكي في المملكة العربية السعودية , بأن يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من شهر يوليو والموافق التاسع من شهر ذي الحجة هو يوم وقفة عرفات , وبذلك فأن أول أيام العيد يكون يوم الثلاثاء الموافق يوم العشرون من شهر يوليو و الموافق يوم العاشر من ذي الحجة , كما اعلن عن تفاصيل توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك , في مدن المملكة العربية , تسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بشأن موعد الصلاة في الولايات المختلفة , وبالتأكيد توجهوا الي محركات البحث , لذلك قررنا بعد ملاحظة أعداد البحث الكثيرة إعلامكم بتوقيت الصلاة في ولايات المملكة العربية السعودية .توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في ولايات السعودية
يوجد فرق بعض دقائق في موعد اقامة صلاة عيد الأضحى المبارك , فالمملكة العربية السعودية واسعه وكبيرة , توقيت صلاة العيد في ولايات السعودية المختلفة كما يلي :
- صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة الرياض:في الساعة 5:36 صباحًا
- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة مكة المكرمة:في الساعة 6:09 صباحًا
- توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة المدينة المنورة: في الساعة 6:05 صباحًا
- أما موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة تبوك:في الساعة 6:09 صباحًا
- في مدينة الدمام صلاة عيد الأضحى المبارك :في الساعة 5:19 صباحًا
- بالنسبة لمدينة الطائف صلاة عيد الأضحى المبارك : في الساعة 6:17 صباحًا
- مدينة نجران صلاة عيد الأضحى المبارك : في الساعة 5:59 صباحًا
- ينبع موعد صلاة عيد الأضحى المبارك: في الساعة 6:11 صباحًا
- القويعية توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك :في الساعة 5:43 صباحًا
- الظهران توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك : في الساعة 5:19 صباحًا
- صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة القريات: في الساعة 6:00 صباحا
- العلا توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك : في الساعة 6:07 صباحًا
- جده توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك :في الساعة 6:11 صباحًا
اقترب موعد عيد الأضحى كثيرا فأكثروا من التكبير والتهليل والتقرب الي الله : رددوا دائما .. الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
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