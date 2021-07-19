الداخلية السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن السفر للخارج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، أن التطعيم بجرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد -19 شرط أساسي لسفر المواطنين إلى خارج البلاد ابتداءً من 9 أغسطس.
ونقلت "واس" عن مصدر بالداخلية: "وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد، ونظراً لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات، ولما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية المعتبرة من أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل للحماية من مضاعفات متحورات الفيروس؛ فقد تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، وذلك ابتداءً من 9 أغسطس 2021.
ووفقا للمصدر، يُستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر فايروس كورونا المستجد خارج السعودية.
وكذلك المتعافون كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بكوفيد -19 وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.
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