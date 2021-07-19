كورونا في العراق.. الوضع خطير جدا

وصف الوكيل الفني والمكلّف بإدارة وزارة الصحة العراقية، هاني العقابي، الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في البلاد بـ"الخطير جدا".

وقال العقابي، إن العراق يدخل الآن ذروة الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتا لوجود عدد كبير من الراقدين في المستشفيات، وهم من الحالات الخطرة.

وأضاف أن "العراق الآن في ذروة الموجة الثالثة وهي تتطور وعدد الإصابات والوفيات في تزايد مستمر".

وأكد الوكيل الفني والمكلّف بإدارة وزارة الصحة العراقية، أن "عدد الكوادر الطبية في المستشفيات غير كاف بسبب الأعداد الكبيرة للمصابين".

وبيّن أن "عدد المرافقين مع مرضى كورونا كبير جدا، وأغلبهم غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية ولا يرتدون الكمامة".

وشدد على أنه "لا نستطيع اجتياز أزمة الوباء وتقليل عدد الداخلين إلى المستشفيات إلا بأخذ اللقاح".

ولفت إلى أن "أعراض الفيروس خطيرة جدا، ومن الصعب تحملها، والخلاص من هذا الخطر يكمن بالتطعيم".

وتابع قائلا: "على المرضى والمرافقين الالتزام بإرشادات الكوادر الطبية، والامتناع عن التدخين داخل الردهات. ندعو القوات الأمنية لتعزيز تواجدها في جميع المستشفيات لردع من يقف أمام تقديم الخدمات للمرضى، والحيلولة دون دخول المرافقين".

واختتم حديثه قائلا: "وزارة الصحة أعدت بيانات للتعامل مع الوباء منذ دخوله ونناشد الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية وخصوصا زوار المرضى. على الجميع التكاتف والتعاون في نشر التوعية عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، وعن طريق التواصل المباشر وغير المباشر وفي كافة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لحفظ الأمن الصحي للبلد".