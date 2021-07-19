بينهم انتحارى.. اعتقال 6 مطلوبين أمنيا فى كركوك

جدة - نرمين السيد - قالت خلية الإعلام الأمنى، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على 6 أهداف مطلوبين وفق المادة 4/ 1 إرهاب، من بينهم 4 مطلوبين إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك".
وأضافت، أنه "من خلال اعترافات المتهمين تبين أنهم قاتلوا ضمن صفوف عصابات داعش الإرهابية وكانوا يوفرون الدعم اللوجستى من مواد غذائية وغيرها".
وتابع البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا وفق القانون.
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