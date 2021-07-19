رابط التسجيل في برنامج الفاقد التعليمي بالأردن moe.gov.jo تعرف على الموعد وطريقة التسجيل

رابط التسجيل في برنامج الفاقد التعليمي، أصبح من أهم موضوعات البحث عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل مئات ألاف من الطلاب في الصفوف الأولى من الصف الأول حتى الصف الحادي عشر، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم على لسان المتحدث الإعلامي أبسم الوزارة / أحمد المساعفة، عن أطلاق الوزارة رابط للتسجيل في البرنامج اعتباراً من اليوم الإثنين 2021/07/19 ولمدة شهر، يأتي ذالك في أطار أستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2022/2021، بعد أن كانت أطلقت رابط منصة درسك العام الماضي، من أجل تهيئة الطلاب ذهنياً للعام الدراسي الجديد، بعد أن أثر فيروس كورونا على تحصيل الطلاب العام الماضي لتعويض الفاقد التعليمي نتيجة الوباء.

الدخول على رابط برنامج الفاقد التعليمي moe.gov.jo .

. أختيار نوع التحقق.

إدخال الرقم الوطني ورقم التعريف.

تسجيل الرقم الظاهر في الصورة ثم الضغط على تسجيل.

رابط التسجيل في برنامج الفاقد التعلميمراحل تنفيذ برنامج الفاقد التعليمي للطلبة

كما جاء في تصريح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم فأن البرنامج مقسم على مراحل كما يلي.

المرحلة الأولى : وهي تسمى المرحلة قصيرة المدى وهي التي ستبدأ في منتصف الشهر القادم وتستمر لمدة شهر واحد فقط. المرحلة الثانية : وهي تستمر لمدة من عام إلي عاميين وهي عبارة عن إيجاد حصص في البرنامج الأسبوعي للطلبة. المرحلة الثالثة : وهي المرحلة طويلة المدى أو المرحلة الاستراتيجية وتستهدف معالجة فقر التعليم في ألأردن.

رابط التسجيل في برنامج الفاقد التعليمي

صرح الدكتور محمد كنانة، مدير إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ستبدأ في منتصف الشهر القادم بتدريس المواد الأساسية وهي المواد التالية.

مادة اللغة العربية. مادة اللغة الإنجليزية. مادة الرياضيات. مادة العلوم.

المدارس الحكومية. المدارس الخاصة. وكالة الغوث.

المدارس التي ستطبق برنامج الفاقد التعليميوزارة التربية والتعليم الأردنية

تهدف وزارة التربية والتعليم الأردنية إلي تنمية مهارات الطلاب خاصة في المواد الأساسية، لكي تتأكد من تمكن الطلبة للانتقال من مرحلة تعليمية إلي مرحلة أخرى، وقال المساعفة أن الوزارة تهدف إلي رفع جودة التعليم من خلال خطة أستراتيجية، تجعل المملكة تحتل المرتبة اللائقة بها بين الدول المتقدمة علمياً على مستوى العالم، وقال أن هذا البرنامج يأتي كخطوة أولى في هذا الطريق الطويل والممتد