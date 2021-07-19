تردد قناة مكة المكرمة الجديد hd 2021

قناة مكة المكرمة من القنوات السعودية الدينية، متخصصة في بحث ومناقشة جميع الأمور الدينية، حيث يستمع لتلك القناة عدد كبير جدًا من المسلمين حول العالم، كذلك فإن القناة تقوم ببث تلاوات قرآنية رائعة لنخبة من ألمع القراء في الوطن العربي، والتي تتميز بحسن التلاوة وكذلك الصوت العذب الحسن، كذلك فإن القناة تقوم ببث عدد من البرامج الدينية الرائعة والتي يستمع إليها جموع المسلمين في كل مكان، كذلك فإن أكثر ما يميز تلك القناة، هو قيامها بالعمل على نقل الصلوات الخمس من داخل الحرم المكي الشريف، مما يجعل لها دور رائع في الربط بين المشاهد و الأماكن الدينية المقدسة مثل الكعبة وغيرها.

تردد قناة مكة المكرمة

تحرص قناة مكة المكرمة على تقديم عدد من البرامج الجيدة والمتميزة، والتي تحظي باهتمام المشاهد ومتابعته، حيث تعمل تلك البرامج على ترسيخ المفهوم الديني في نفوس وعقول المسلمين، وكذلك تعمل على تنشئة جيل جديد فاهم، وواعي لأمور الدين، ومتمسك بعقيدته، أما عن نوعية البرامج المقدمة من خلال القناة فإنها كالاتي :

أعلام الحرم.

هدى وبينات.

موطن الطهر.

السراج المنير.

برنامج إنه الله.

برنامج أئمة الكعبة.

برنامج من جوار الكعبة.

برنامج موعد على العشاء.

أيضًا برنامج الرحمة المهداة.

برنامج من الظلمات إلى النور.

كما يمكنك متابعة برنامج درر.

بالإضافة إلى برنامج لما صبروا.

بالإضافة إلى برنامج أحسن الحديث.

قناة مكة المكرمة من القنوات التي يبحث عنها الكثير من المسلمين حول العالم، وذلك نظرًا لما تقدمه من برامج دينية هادفة، تقوم بتصحيح الكثير من مفاهيم الإسلام، وكما تعمل على شرح المبادئ الدينية، وكذلك توضيح كل ما يتعلق بأمور الدين، ويمكن لمن يبحث عن قناة مكة المكرمة، ان يقوم بتثبيتها من خلال أجهزة الرسيفر الخاصة به، حيث أن القناة تبث برامجها على مدار اليوم، والتي تشمل مجموعة من البرامج الدينية المتنوعة، والمفيدة للإنسان المسلم، حيث أن الترددات الخاصة بالقناة هي كالتالي :