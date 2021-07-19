رابط منصة برنامج الفاقد التعليمي بالأردن وزارة التربية بدء التسجيل على apps.moe.gov.jo

رابط منصة برنامج الفاقد التعليمي بالأردن، من أهم الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد أن أطلقت وزارة التربية الأردنية المنصة للتسجيل عليها بدايةً من اليوم الإثنين الموافق 19/7/2021، لإتاحة الفرصة لطلبة وطالبات جميع الصفوف للتسجيل حتي بداية التنفيذ المقرر في منتصف أغسطس القادم، فقد حثت الوزارة أولياء الأمور على دعم أبنائهم وحثهم على التسجيل للاستفادة من هذا البرنامج، الذي سيكون له آثر كبير في تحسين مستوي وقدرات الطلاب التعليمية خلال العام الدراسي القادم، لتفادي التقصير الذي خلفه فيروس كورونا والإجراءات التي تمت لمنع الاختلاط والتزاحم في المدارس، هذا ونوضح لكم خلال السطور التالية الرابط الرسمي للتسجيل على البرنامج وتفاصيل الدراسة عليه.

الدخول على الموقع الإلكتروني “apps.moe.gov.jo“.

كتابة بيانات الطالب.

إدخال الرقم الوطني للطالب.

رابط برنامج الفاقد التعليمي

وزارة التربية الأردنية

تعمل وزارة التربية والتعليم الأردنية جاهدةً على توفير أفضل الوسائل التعليمية لمختلف الصفوف الدراسية، ضمن خطة الحكومة والدولة لرفع مستوي الطالب للتنافس مع باقي الدول المجاورة في جودة التعليم، وإطلاق برنامج الفاقد التعليمي سيعمل على تمكين الوزارة من معرفة وتحديد الاحتياجات من الكوادر التعليمية التي ستساهم في تنفيذ البرنامج، وسيتم البدء في تنفيذ برنامج الفاقد التعليمي من منتصف أب القادم، على أن يكون الحضور للطلبة في مدارسهم يومياً حتي 12 سبتمبر 2021.

اللغة العربية.

الرياضيات.

اللغة الإنجليزية.

العلوم.

تحسين جودة التعليم. معالجة الآثار السلبية المترتبة على التعليم عن بُعد. تمكين الطلاب من المهارات الأساسية المعرفية للمباحث المستهدفة. تعويض الطلاب عن ما فقدوه من دروس بسبب فيروس كورونا.

المرحلة الأولي لمدة شهر وهي قصيرة المدي المرحلة الثانية متوسطة المدي ستبدأ بعد الاختبارات التشخيصية التي ستكون أوائل سبتمبر القادم المرحلة الثالثة طويلة المدي بتوفير حصص في برنامج الدروس الأسبوعي للطلبة خطة وزارة التربية والتعليم الأردنية للعام الدراسي الجديد خطة وزارة التربية والتعليم الأردنية للعام الدراسي الجديد تهتم وزارة التربية والتعليم الأردنية بالطلاب بمختلف المراحل، وقد عان الجميع خلال العامين الماضيين بسبب عدوي فيروس كورونا، فكان البحث عن طريقة لتحسين مستوي الطلاب واكتساب المهارات الأساسية التي تساعده خلال مراحل التعليم المختلفة، لذلك تقرر أن يكون العام الدراسي القادم حضورياً والتركيز على قدرات الطالب التعليمية.

المباحث المستهدفة في برنامج الفاقد التعليميالهدف من تنفيذ البرنامجمراحل تنفيذ البرنامج