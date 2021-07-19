أخبار اليمن : خروقات متواصلة لقوى العدوان بالحديدة وصعدة

خروقات متواصلة لقوى العدوان بالحديدة وصعدة
واصلت قوى العدوان السعودي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن بنيران العدو في صعدة، وشن الطيران سبع غارات على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 137 خرقاً بينها استحداث تحصينات في الجبلية والتحيتا ومحاولة تسلل في الفازة .
وشملت الخروقات غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء الفازة وحيس والجبلية والجاح والتحيتا وشارع الـ50 ، و 22 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 88 قذيفة و93 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وأكد المصدر استشهاد مواطن بنيران العدوان السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.
وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية رحبة وغارتين على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب.
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