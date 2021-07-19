بيان 15 بعثة دبلوماسية: هجوم طالبان يعيق جهود التسوية السياسية

جدة - نرمين السيد - وطالب ممثلو البعثات الدبلوماسية، حركة طالبان بإلقاء السلاح والالتزام بعملية السلام، داعين إلى "إنهاء عاجل للهجوم العسكرى المستمر، والذى يعيق جهود التسوية السياسية". واعتبروا أن هجمات طالبان تهدد مكتسبات الشعب الأفغانى خلال 20 عاما، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. ووقع البيان كل من بعثة الاتحاد الأوروبى ومكتب الممثل المدنى الأعلى لحلف شمال الأطلسى فى أفغانستان، إضافة إلى سفارات ألمانيا وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية والدنمارك وإسبانيا والولايات المتحدة وفنلندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا وتشيك وبريطانيا والسويد.

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