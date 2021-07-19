ارتفاع عدد ضحايا فيضانات بلجيكا لـ31 قتيلا

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات، إن عمليات رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين تستمر بوتيرة سريعة، فى محاولة لإيجاد 163 شخصاً لا زالوا فى عداد المفقودين، وفق حصيلة لا تزال غير نهائية.

وأضافت أنه على الرغم من وجود تحسن طفيف فى الخدمات العامة بعد انحسار المياه وتوقف الأمطار التى تسببت بالفيضانات منذ يوم الثلاثاء الماضي، فانه لا يزال 27.000 منزل فى المناطق المتضررة بدون كهرباء، كما تعانى 1200 عائلة من نقص مياه الشرب.

وكانت الفيضانات التى استمرت عدة أيام فى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من بلجيكا قد أدت بالإضافة إلى الخسائر البشرية، إلى إلحاق أضرار فادحة بالبنى التحتية والأراضى الزراعية والممتلكات العامة والخاصة.