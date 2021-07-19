استطلاع: غالبية البريطانيين يرفضون رفع قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال 55% ممن استطلعتهم مؤسسة "يوجوف" لصحيفة "التايمز" البريطانية، إنهم يعتقدون أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، كان مخطئًا فى رفع قيود كورونا لاسيما وسط مخاوف من تصاعد الحالات، فيما قال 31%، إنهم سيكونون سعداء بالذهاب إلى حفلة فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال عدد مماثل 34% إنهم سيكونون سعداء بالذهاب إلى المسرح الآن بعد إزالة القيود، مقابل 48% ممن لم يفعلوا ذلك.
يشار إلى أن قرار رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون باستبدال قوانين الإغلاق بإرشادات طوعية اليوم، أدى إلى وضع إنجلترا على خلاف مع أجزاء أخرى من المملكة المتحدة.
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