بأقل راتب 1900 ريال بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل الراتب بالتقسيط لدى إمكان

بأقل راتب شهري 1900 ريال سعودي أصبح يمكن الآن الحصول على تمويل بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي الجنسية وكذلك بدون تحويل الراتب الشهري لدى إمكان للتمويل الذي حقق نجاح كبير في الحصول على أفضل تمويل في المملكة عبر تطبيق الجوال بدون الذهاب إلى أي مقر من المقرات الحكومية لتسهيل الوقت والمجهود المواطن السعودي والمقيم فيتم الموافقة على طلب التمويل والإيداع من خلال الإنترنت كما أن التمويل الشخصي والتمويل التأجيري متاح لجميع العملاء في جميع البنوك السعودية وبالتحديد في مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية ويسمح الآن بالحصول على التمويل من خلال رابط التقديم على تمويل فوري نقدي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري بالتقسيط المرن والميسر لجميع العملاء لدى إمكان للتمويل بالمملكة.

كافة الشروط والأحكام المطلوبة عند طلب إمكان للتمويل بالمملكة

يحتاج التمويل المناسب من إمكان للتمويل بالمملكة توفير بعض الشروط اللازمة لتحقيق الموافقة على طلب التمويل الشخصي أو التمويل التأجيري الحالي في السعودية حيث يحتاج إرسال تقرير ساما السعودي بالمملكة قبل التقديم وإليكم كافة الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي بالتفصيل:

يطلب إمكان للتمويل بالمملكة توفير أقل راتب شهري عند التقديم على التمويل وهو يساوي حالي 1900 ريال سعودي.

توفير تقرير ساما السعودي عن عدم تعثر العميل المتقدم لطلب إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي يطلب من القطاع الحكومي أو شبة حكومي فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

متاح كذلك التمويل لجميع العملاء العاملين في القطاع الخاص المعتمد وغير المعتمد في السعودية الآن.

العمر المتاح عند التقديم يجب أن لا يقل عن عشرون عام ويفضل أكثر من ذلك العمر عند التقديم على إمكان للتمويل بالمملكة.

إمكان للتمويل يمتاز بأنه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل النقدي يصل إلى سنة كاملة وهي أطول فترة تمويل وأصغر فترة تمويل ثلاثة أشهر عبر إمكان للتمويل.

تمويل بدون موافقة الكفيل الغارم كذلك بدون تحويل الراتب الشهري لدى إمكان.

فترة سداد ميسرة بجدولة مرنة عند طلب قرض إمكان للتمويل.

يسمح بالحصول على تمويل إضافي يصل إلى أثنين مليون ريال سعودي.

يصل أيضاً مبلغ التمويل الشخصي أو تمويل السيارات وغيرها من التمويلات الميسرة إلى خمسون ألف ريال سعودي.

كافة المميزات التمويلية التي يوفرها إمكان للتمويل بالمملكة