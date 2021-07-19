محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يبحثان العلاقات الثنائية الراسخة

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقال الشيخ محمد بن زايد على توتير “سعدت اليوم بلقاء أخي محمد بن سلمان في الرياض.. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتعاوننا الاستراتيجي.. الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة."

ووصل ولي عهد أبوظبي إلى الرياض، يوم الاثنين، وكان في استقباله ولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.

ويرافق ولي عهد أبوظبي خلال الزيارة الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني والشيخ حمدان بن محمد بن زايد والشيخ محمد بن حمد بن طحنون، رئيس مجلس إدارة مطارات أبو ظبي وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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