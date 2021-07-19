تردد قناة القرآن الكريم المصرية 2021 نايل سات، حيث يستعلم عدد كبير من المواطنين عن أحدث تردد لقناة القرآن الكريم من خلال استقباله علي القمر الصناعي نايل سات، والتي يتم البحث عنها بشكل مستمر من خلال محرك بحث جوجل من قبل الأفراد الراغبين في معرفة التردد الجديد لقناة القرآن الكريم، والتي من خلالها يتم بث عرض متواصل لعدد من القراءات المختلفة من خلال أفضل الشيوخ الذين يتميزون بصوت عذب من خلال قراءة كتاب الله عز وجل، وخلال المرحلة السابقة قد تم تغيير تردد الإشارة الخاص بالقناة واستقباله بتردد جديد من أجل الحرص من جانب الإدارة علي تقوية البث الخاص بها وتقديم المحتوي الخاص بالقناة من خلال جودة عالية تناسب جميع الجمهور المُتابع للقناة في أي مكان، وسوف نوضح لكم تردد قناة القرآن الكريم المصرية 2021 نايل سات.

قناة القرآن الكريم الجديدة 2021 نايل سات

تتميز قناة القرآن الكريم المصرية بانها قناة مفتوحة لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بدون الحاجة الي دفع أي رسوم أو اشترك خاص من جانب القناة، وقد نجحت قناة القرآن الكريم في جذب ملايين من المتابعين للقناة من محبي الاستماع الي القرآن الكريم من خلال بعض الشيوخ المعروفين مثل الشيخ محمد صديق المنشاوى والشيخ محمود علي الحصري والبنا ومصطفي إسماعيل، بالإضافة الي تقديم فقرات خاصة بالابتهالات والأناشيد الدينية التي يعشقها العديد من الأفراد الكبار والصغار، ويعتبر التردد الجديد لقناة القرآن الكريم يتميز بإشارة قويه ذات دقه عالية للصوت أو الصورة بسبب استخدامها لأفضل وأحدث التقنيات التكنولوجية لبث القنوات الفضائية من خلال القمر الصناعي نايل سات.

استقبال تردد قناة القرآن الكريم المصرية 2021 نايل سات

يمكن لكل شخص تحديث تردد قناة القرآن الكريم المصرية 2021 من خلال القمر الصناعي نايل سات، من خلال ضبط جهاز الاستقبال علي التفاصيل التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

فمن خلال التردد السابق يمكن بكل سهولة استقبال تحديث التردد الخاص بقناة القرآن الكريم من أي جهاز علي القمر الصناعي المحدد وهو نايل سات.