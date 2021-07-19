الاستعلام عن السيارات المحجوزة بالمملكة العربية السعودية, هي أحد أهم الموضوعات الشائكة التي تشغل بال العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة من أصحاب المركبات, حيث أصبح الاستعلام عن المركبات المحجوزة متاح الآن إلكترونياً من خلال منصة أبشر الإلكترونية. ولذلك فقد أتاحت وزارة الداخلية السعودية متمثلة في الإدارة العامة للمرور السعودي إمكانية الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيا من أجل التيسير علي أصحاب المركبات من خلال توفير العديد من معلومات خاصة بالمركبات التي تم الحجز عليها نتيجة لارتكابها المخالفات المرورية. ولذلك فسيتم تناول كافة التفاصيل كيفية الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا. وكذلك طريقة الاستعلام عن معلومات المركبات المحجوزة من خلال خدمة الاستعلام المتاحة بمنصة أبشر الإلكترونية, وكذلك خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة بالمناطق المختلفة بالسعودية خلال هذا المقال.

كيفية الاستعلام عن السيارات المحجوزة من خلال منصة أبشر الإلكترونية أتاحت وزارة الداخلية السعودية متمثلة في الإدارة العامة للمرور بالسعودية إمكانية الحصول علي معلومات المركبات المحجوزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية ودون الحاجة إلي الذهاب إلي أحد مقرات الجهات الحكومية المختصة, وفيما يلي طريقة الاستعلام عن المركبات المحجوزة كالتالي: قم بتسجيل الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية.

قم باختيار الحقل الخاص بـ “خدمات المركبات”.

ومن خلال هذا الحقل يتم اختيار “ خدمة الاستعلام عن المركبات المحجوزة” .

. ستقوم الأنظمة الإلكترونية بتحويلك إلي صفحة جديدة مدون بها الرسالة التالية “مرحبا بك في خدمة الاستعلام عن المركبة المحجوزة “.

هذه الخدمة تُمكن الفرد من الاستعلام عن المركبات المحجوزة والتي يمتلكها أياً كان عددها.

والتي يمتلكها أياً كان عددها. يتم الضغط علي كلمة “متابعة”.

ستظهر لك معلومات عن جميع السيارات التي تمتلكها ومنها معلومات المركبات المحجوزة إلكترونيًا.

التي تمتلكها ومنها قم بوضع علامة “+” بالمربع الفارغ بجانب السيارة المحجوزة التي تريد الحصول علي معلومات عنها.

التي تريد الحصول علي معلومات عنها. في حالة كون السيارة محجوزة فسيظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بها (تاريخ ومكان حجز السيارة).

فسيظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بها (تاريخ ومكان حجز السيارة). في حالة عدم الحجز علي المركبة فسيظهر لك رسالة مكتوب فيها “عفوا السيارة المطلوب الاستفسار عنها غير محجوزة“. توفر خدمة الاستعلام عن المركبات المحجوزة البيانات التالية: تاريخ الحجز علي المركبة.

مكان حجز السيارة ( المرور– مراكز الشرطة – المطار– وزارة الداخلية ).

توفر وزارة الداخلية معلومات حالة حجز المركبات المحجوزة إلكترونيًا عبر منصتها. خطوات الاستعلام عن معلومات المركبات في جدة أتاحت أمانة منطقة جدة خدمة جديدة يمكن من خلالها الاستعلام عن المركبات المحجوز عليها من خلال الاتصال التليفوني علي الرقم “0126746511 ” أو إتباع خطوات الاستعلام عن معلومات المركبات المحجوزة عن طريق منصة أبشر الإلكترونية. خدمة الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيا بمكة المكرمة خدمة الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيا بمكة المكرمة أتاحت أمانة مدينة مكة الكرمة خدمة “خدمات أوناش مدينة مكة المكرمة” والتي يمكن خلالها الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيًا عن طريق الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بها وإدخال كافة البيانات الخاصة بلوحات المركبة المطلوب الاستعلام عنها مع مراعاة وضع علامة “صح” أمام المربع الخاص بكلمة “دولي” في حالة كون الرخصة دولية والضغط علي كلمة استعلام. طريقة الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيا بمنطقة الرياض أتاحت منطقة الرياض إمكانية الاستعلام عن المركبات المحجوزة إلكترونيا في منصة أبشر طبقا للخطوات السابقة أو القيام بالاتصال التليفوني علي الرقم “0114770224 “. أو الرجوع إلي الإدارة العامة للنظافة بالملز طريق صلاح الدين الأيوبي مع شارع الجامعة.

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