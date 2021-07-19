تحويل العملات في السعودية بطريقة سهلة وبدون تعب أو روابط 

تحويل العملات في السعودية من أكثر الأشياء التي تهم الكثيرين، خاصة الوافدين الذين يرغبون في معرفة أسعار تحويل العملات أولًا بأول، لكي يتمكنوا من إرسال بعض الأموال لذويهم لتكون عونا لهم على مصاعب الحياة لكن العملات تشهد طوال الوقت حالة من الذبذبة وذلك نظرًا لارتباط أسعارها بالأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة من حين إلى آخر بفعل أن الاقتصاد العالمي دائم التغيير والحركة في كلا الاتجاهين مثل الارتفاع أو الهبوط.

تحويل العملات في السعودية

يتقاضى عدد كبير من الوافدين في المملكة وذلك حسب بيانات صحفية متوسط رواتب تتراوح ما بين:

3500 ريال سعودي أو 4000 ريال سعودي

ويعد هذا هو السبب وراء إجراء عمليات بحث كثيرة عن أسعار تحويل العملات، ونظرًا لضرورة الوفاء بالالتزامات الشهرية التي تتطلبها الحياة في السعودية للوافد فقد يرسل شهريًا ما بين 50% أو 60% من راتبه لذويه.

١٠٠٠ريال سعودي كم جنيه مصري

حسب سعر اليوم الاثنين الموافق 9 ذو الحجة 1442 فأن الـ 1000 ريال يساون 4178 جنيه مصري.

1500 ريال سعودي كم جنيه مصري

الـ 1500 ريال سعودي تساوي حوالي 6267 جنيه مصري حسب سعر اليوم الاثنين الموافق 19/7/2021.

1000 ريال سعودي كم دولار

266.6 دولار حسب سعر اليوم هم مقابل 1000 ريال.

تحويل العملات من دولار إلى ريال

الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي.

1000 دولار كم ريال سعودي

الـ1000 دولار أمريكي يساوي 3750.70 ريال سعودي.

صرف العملات من بنك الراجحي

يمكنك الاستعلام عن اسعار تحويل العملات عن طريق الرقم التالي من بنك الراجحي:

+966114603333 للعملاء الحاليين.

8001241222 للعملاء الجدد.

تجدر الإشارة إلى أسعار تحويل العملات متغيرة باستمرار وبشكل لحظي على مدار الساعة، لذلك عليك الاستعلام قبل كل عملية تحويل تجنبًا للوقوع في مواقف مزعجة.

الريال السعودي مقابل باقي العملات اليوم الاثنين الموافق 9 من ذي الحجة

سعر شراء الدرهم الإماراتي بالريال السعودي هو 1.02 ريال.

يمكنك شراء دينار بحريني بـ 9.94 ريال سعودي.

دينار كويتي 12.46.

ريال عماني 9.73.

ريال قطري يمكن الحصول عليه مقابل دفع 1.02 ريال سعودي.

5.17 ريال سعودي مقابل جنيه استرليني

مقابل تحويل الريال السعودي إلى دولار أمريكي اليوم هو 3.75 ريال سعودي.

سعر اليورو في السعودية هو 4.42 ريال لكل واحد يورو

فرنك سويسري 4.07.