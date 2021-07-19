نجمات الفن.. طقوس خاصة في احتفالات عيد الأضحى

كشفت مجموعة من نجمات الفن، في حديث مع موقع "دوت الخليج"، طقوس كل منهن في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وأبرز ما يفعلنه خلاله، خاصة في زل انتشار فيروس كورونا المستجد.

طقوس خاصة

وترى الفنانة المصرية إلهام شاهين أن عيد الأضحى له "طقوسه الخاصة" به مثل ذبح الأضحية، لذا فإنها تفضل أن تحتفل به في منزلها في مصر مع عائلتها، منوهة إلى أنها لا تفضل أن تقضي إجازة العيد خارج البلاد.

وتقول شاهين لموقع "دوت الخليج": "العيد بالنسبة لي هو الأسرة واللمة والمنزل، وأتمنى أن يكون عيد الأضحى سعيدا على الجميع.. أتمنى كل الخير لجمهوري الغالي ولبلدي الحبيبة مصر وشعبها وللأمة العربية ولكل العالم السعادة الدائمة".

بهجة العيد

من جانبها، وجهت الفنانة المصرية وفاء عامر معايدة لجمهورها بمناسبة عيد الأضحى، قائلة: "أحب أن أقول لكل شخص على وجه الأرض كل سنة وأنت طيب وكل سنة وأنت إنسان ومحب للآخر".

وأشارت عامر في حديثها لموقع "دوت الخليج"، إلى أنها "نشأت وتربت على عادات وتقاليد في الاحتفال بالأعياد والمناسبات"، مشددة على أنها لم تتخل عنها حتى الآن.

وتتابع: "العيد بالنسبة لي هو العائلة؛ زوجي وابني ووالدتي وشقيقاتي وأصدقائي وجيراني".

وتضيف أنها تفضل الاحتفال بالعيد في مصر، مضيفة: "ازدادت البلاد جمالا بعد التطويرات الأخيرة، لذا فأنا لا أحبذ السفر خلال العيد".

جو عائلي

وعلى جانب آخر، قالت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي إنها تحتفل هذا العام بعيد الأضحى في "الساحل الشمالي"، في جو عائلي مع زوجها وأولادها.

ولفتت شوقي لموقع "دوت الخليج"، إلى أن طقوس احتفالها بعيد الأضحى "مثلها مثل أي شخص"، حيث تقوم بالصوم يوم عرفة، ثم الصلاة يوم العيد والقيام بالذبح والأضحية.

ووجهت الفنانة المصرية معايدة عبر موقع "دوت الخليج" لكل جمهورها ومتابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قائلة: "جمهوري الحبيب كل عام وأنتم بصحة وخير ويا رب عيد سعيد على الأمة الإسلامية والعربية جميعا".