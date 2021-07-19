موعد أذان المغرب اليوم وكم باقي على أذان المغرب للإفطار بعد صيام عرفه

كم باقي على موعد أذان المغرب اليوم سؤال بدأ يتبادر على لسان البعض حيث ننشر لكم موعد أذان المغرب في السعودية، ولترقب موعد الافطار بعد صيام يوم عرفه اليوم الإثنين التاسع من ذي الحجة لعام 1442-2021، حيث بعد الصيام يحين موعد الإفطار لهذا اليوم، حتى يتجهز الصائمين للدعاء في يوم عرفه بعد صيامهم لهذه اليوم العظيم الذي يغفر الله فيه سنة ماضية وسنة قادمة رحمة بعباده ويستجاب الدعاء في يوم عرفه.

حيث سيتم رفع أذان المغرب اليوم الإثنين 9 ذي الحجة 1442 الموافق 19 يوليو 2021،وذلك حسب توقيت السعودية، أولا بمدينة الدمام وذلك في الساعة 06:34 دقيقة، فيما يسمع الأذان لصلاة المغرب في مدينة تبوك في الساعة السابعة و 32 دقيقة.

وفيما يلي توضيح بشكل مفصل لموعد صلاة المغرب اليوم وموعد الإفطار في محافظات المملكة ومدنها لليوم الاول من شهر ذي الحجة حيث سينادي المؤذن لصلاة المغرب في مكة المكرمة اليوم في الساعة 07:06 مساءا، وأما أذان المغرب اليوم في المدينة المنورة الساعة 07:12 دقيقة من مساء اليوم، وأما توقيت أذان المغرب بالرياض حوالي الساعة 6:44 دقيقة مساءً.

وفي تبوك يرفع لصلاة المغرب الساعة 07:32 وتوقيت الأذان لصلاة المغرب في سكاكا عند الساعة السابعة و 21 دقيقة، وأما الأذان للمغرب في عرعر الساعة السابعة والثلث مساءً، وموعد الأذان للمغرب بحائل الساعة 07:10، ووأما في الباحة يؤذن لصلاة المغرب في الساعة 06:56، وفي بريدة سيكون موعد رفع أذان المغرب الساعة 06:58، وموعد رفع الأذان في أبها لصلاة المغرب عند الساعة 06:49 دقيقة مساءً، وفي جازان سيكون عند الساعة 06:47 موعد أذان المغرب، وفي الختام سيكون أذان المغرب في نجران 06:41 مساءً وفي الدمام الساعة السادسة و 34 دقيقة.

توقيت أذان المغرب اليوم

ونعتمد في التوقيت التقويم الرسمي للمملكة حسب تقويم أم القرى لموعد الصلوات ليوم الإثنين، وموعد الإفطار اليوم الإثنين في السعودية، وفيما يلي صورة توضح إمساكية اليوم بشكل كامل لمحافظات ومدن المملكة بداي من مكة المكرمة وختاما بسكاكا.

دعاء يوم عرفه

يشار بأنه على المسلم أن لا يغفل الدعاء المستجاب يوم عرفه طوال وقت صيامه في يوم عرفه، ويشكر الله على أن بلغه نعمة صيام هذه اليوم العظيم، وحتى موعد الافطار فعليه الاكثار من الدعاء لنفسه وأهله ولجميع المسلمين.