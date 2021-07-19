اليوم.. بايدن يستضيف العاهل الأردنى بالبيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، سيستقبل اليوم الإثنين، العاهل الأردنى الملك عبد الله، فى أول لقاء من بين ثلاثة اجتماعات مباشرة للرئيس الأمريكى مع زعماء من الشرق الأوسط متوقعة قريبا.





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