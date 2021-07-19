موعد صلاة عيد الأضحى في أبوظبي 2021 / 1442 وأنواع الأضاحي المحرم ذبحها وأكلها

موعد صلاة عيد الأضحى في أبوظبي 2021 / 1442 يستعد إليه المسلمون وتتزين المساجد والساحات المخصصة لصلاة عيد الأضحي بـ “البلالين” وسط فرحة المسلمين الكبار والصغار لقدوم العيد، والتعقيمات للوقاية من فيروس كورونا، تلك العام الثانى الذي يأتى فيه عيد الأضحي المبارك واستمرار انتشار كورونا على مستوى العالم، لذلك مع ترقب موعد صلاة عيد الأضحى في أبوظبي 2021 / 1442 يراعي فيه الالتزام بالإجراءات الاحترازية من وباء كورونا ومنع التجمعات، والحرص على تجنب الزيارات في أيام عيد الأضحي 2021 لتقليل خطر زيادة الإصابات أو حدوث سلالات جديدة من الوباء.

موعد صلاة عيد الأضحى في أبوظبي 2021 / 1442

يأتى موعد صلاة عيد الأضحى في أبو ظبي 2021 /1442 على أن يكون في تمام الساعة 06:05 صباحً يوم الثلاثاء 20 يوليو، مع تعليمات مشددة من قبل الحكومة على الصلاة في المساجد والساحات الكبري لتجنب التجمعات وتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

صلاة عيد الأضحي 2021

صلاة عيد الأضحي 2021 هى سنة مؤكدة، تكون إقامتها بعدد ركعتين الأولي فيها 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، والركعة الثانية فيها 5 تكبيرات باستثناء تكبيرة الانتقال، وفي حالة الصلاة في المسجد يفضل الذهاب من طريق والعودة من طريق آخري، كما يجوز صلاة العيد في البيت لتداعيات كورونا ولاينتقص ذلك من أجرها شئ.

أنواع الأضاحي المحرم ذبحها وأكلها

هناك 10 أنواع من الأضاحي المحرم ذبحها أو أكلها من خلال ما جاء في السنة النبوية وأجمع عليهم علماء الفقه والشرعية والإسلامية لتكون على النحو الآتي:

الأضحية الميتة.

تحريم أكل الدم باستثناء الكبد والطحال.

لحم الخنزير.

الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها.

الأضحية المنخنقة.

المتردية.

الموقوذة.

النطيحة.

ما أكل السبع.

الجلالة.

ويجدر الإشارة إلى أن موعد صلاة عيد الأضحى في أبوظبي 2021 / 1442 تم تحديده بعد طلوع الشمس بقرابة 15 دقيقة، وتعتبر مدينة أبو ظبي من أكبر مدن دولة الإمارات والتى يأتى إليها العديد من مختلف الدول للعمل فيها.. بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا موعد صلاة عيد الأضحى في أبوظبي 2021 / 1442وأنواع الأضاحي المحرم ذبحها وأكلها وكل ما يتعلق بهذا الموضوع، وكل عام وانتم بألف خير.