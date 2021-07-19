السعودية تستورد برنامج تجسس من اسرائيل

السعودية تستورد برنامج تجسس من اسرائيلتعرّضت هواتف ناشطين حقوقيين وصحفيين ومحامين حول العالم للاستهداف عبر برنامج تجسس باعته شركة إسرائيلية لحكومات سلطوية، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية.

وأشارت التقارير إلى قائمة تضم قرابة 50 ألف رقم هاتف لشخصيات محلّ اهتمام من جانب عملاء لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

ولم تحدد التقارير مصدر القائمة ولا هويات جميع الشخصيات التي تعرضت هواتفها للاختراق.

وتنكر شركة "إن إس أو" القيام بأية انتهاكات، وتقول إن البرنامج صُمم لاستهداف المجرمين والإرهابيين، وإنه لا يقدَّم لغير المؤسسات الاستخباراتية والعسكرية والمعنية بإنفاذ القانون في دول ذات سجلات جيدة في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت الشركة في بيان أن التحقيق الأصلي الذي استندت إليه التقارير، وقامت به منظمة "فوربيدن ستوريز" غير الحكومية من باريس، ومنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كان "مليئا بفرضيات خاطئة ونظريات غير موثقة.

المصدر bbc