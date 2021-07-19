اليمن.. غرق سفينة نفط قبالة عدن ومخاوف من تلوث بيئي

غرقت سفينة نفطية يمنية، الأحد، قبالة ميناء عدن جنوبي اليمن، وسط إجراءات حكومية عاجلة لاحتواء تداعيات الواقعة على حركة السفن.

وتسربت حمولة السفينة المتهالكة "ديا" التي غرقت قبالة سواحل البريقة غربي عدن، من النفط في مياه البحر.

وتسبب غرق السفينة بتلوث كبير في شواطئ منطقة البريقة قبل أن تمتد بقع الزيت إلى منطقة الحسوة على بعد بضعة كيلومترات شرقا، وفق الصور المتداولة.

وأصدر وزير النقل اليمني، عبدالسلام حميد، مذكرة رسمية تلقت "دوت الخليج" نسخة منها، وجه فيها مؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية بالعمل بصورة مشتركة للتوجه إلى موقع غرق السفينة.

ونصّت المذكرة على تقييم الأضرار البيئية واتخاذ ما يلزم، وإخراج السفينة المنكوبة لتجنب ما قد تسببه من إيقاف وإعاقة لحركة السفن.

وطالبت باستدعاء الوكيل الملاحي لشركة "عبر البحار" المالكة للسفينة ليتحمل مسؤولياته في معالجة المشكلة والأضرار الناجمة عن ذلك.

وشددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بشأن السفن التابعة لشركة "عبر البحار" الراسية في منطقة (رمي المخطاف) ميناء عدن، نتيجة عدم أهليتها الفنية وانتهاء تصاريحها.

وتعد شركة "عبر البحار" إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال اليمني البارز أحمد صالح العيسي، والمقرب من تنظيم الإخوان في اليمن.

وأشارت الهيئة العامة للشؤون البحرية إلى تكرار الحوادث التي تصدر عن السفن التابعة لشركة "عبر البحار" الراسية في منطقة "رمي المخطاف" في ميناء عدن.

وبعثت الهيئة خطابا رسميا إلى الرئيس التنفيذي لموانئ خليج عدن، دعت فيه لاجتماع عاجل بعد إجازة عيد الأضحى وذلك على خلفية تكرار الحوادث من قبل شركة "عبر البحار"، والتنسيق والتعاون لمعالجة غرق السفينة.