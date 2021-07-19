جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يشمل التحذير جنوب ويلز وجنوب غرب إنجلترا وشرقى هامبشاير حتى جزيرة وايت، على أن يبقى التحذير ساريا حتى نهاية يوم الخميس، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وضربت موجة حارة جنوب إنجلترا الشهر الماضى، وسجل جنوب غرب لندن أعلى مستوى قياسى له فى 2021 عند 29.7 درجة مئوية فى 14 يونيو.
لكن خبراء حذروا من أن درجات الحرارة من المرجح أن ترتفع أكثر من ذلك، مع توقعات بوصولها إلى 33 درجة مئوية على الأرجح فى إنكلترا وويلز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا.. تحذيرات من موجة حر شديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.