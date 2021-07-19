السودان: نرفض إجراءات إثيوبيا الأحادية وسياسات فرض الأمر الواقع

وقالت الوزارة إن "البديل الأفضل لهذا النهج الإثيوبى الذى لن يؤدى إلا إلى الإضرار بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، هو مواصلة التفاوض، بنية حسنة، للتوصل لاتفاق قانونى ملزم وشامل يحافط على مصالح كل الأطراف ويخاطب مخاوفها، وبالذات التشغيل الآمن لسد الروصيرص".
وشددت الوزارة على إيمانها بأن "الوقت لم يفت بعد، وأن التوصل للاتفاق المرجو، ضرورى جدا وممكن ومتاح، إذا توفرت الإرادة السياسية"، مضيفة: "الجهات المسؤولة قد عكفت منذ أشهر على التحسب واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية المناسبة للحد من الآثار السلبية الفعلية والمحتملة للملء الأحادى الجانب لسد النهضة للعام الثانى على التوالى بكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة".
وأشارت إلى أنه "لولا التحوطات الفنية بتغيير نظم التشغيل فى خزانى الروصيرص وجبل أولياء لكانت النتائج كارثية لجهة توفير المناسيب المطلوبة لمحطات مياه الشرب ولتوليد الكهرباء".
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