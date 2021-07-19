نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الأضحى في عمان 2021 / 1442 مسقط والأردن.. وتفاصيل إلغاء إقامة صلاة العيد بسبب كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في عمان 2021 / 1442 ينتظره المسلمون في البلاد، وسط استعدادات عيد الأضحي بتزيين المساجد والساحات الكبري المتاحة لإقامة صلاة العيد، وتحضير الذبائح من أجل إتمام سنة الأضحية بعد الانتهاء من الصلاة، فهى من السنن المؤكدة مثل صلاة عيد الأضحي 2021 وكذلك صلاة عيد الفطر، وفي الوقت ذاته يرغبون معرفة موعد صلاة عيد الأضحى في عمان 2021 / 1442 مسقط والأردن، وحقيقة الأنباء الواردة حول إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحي 2021 العيد الكبير بسبب كورونا، في أي بلد منهم،

موعد صلاة عيد الأضحى في عمان 2021 / 1442

يختلف موعد صلاة عيد الأضحي في عمان 2021/ 1442 بين عمان مسقط وعمان الأردن، فكلا منهما دولتين مختلفين، ولكن يتحدد موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في الشرع بواقع من 15 لـ 20 دقيقة بعد طلوع الشمس في البلد، وتحددها البحوث الفلكية، وتهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحي المبارك الذي يحل علينا في يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو أول أيام عيد الأضحي، لذلك نرصد موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في عمان الأردن وأيضًا، موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في مسقط عمان بالدقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في عمان الأردن

حُدد موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في الأردن، في تمام الساعة 6 صباحً بتوقيت عمان، وكذلم في الزرقاء، و6.8 صباحً بتوقيت العقبة، مع العلم أن هناك فرق دقائق بين المحافظات في دولة الأردن حول توقيت صلاة العيد.

ويحصل المسلمون في الأردن على إجازة عيد الأضحي 2021 بواقع 6 أيام، تبدأ من يوم الأثنين 19 يوليو حتى السبت 24 يوليو، وتكون العودة للعمل يوم 25 يوليو.

موعد صلاة عيد الأضحي 2021 في مسقط عمان

يترقب المسلمون إقامة صلاة عيد الأضحي 2021 في مسقط بتوقيت الساعة 5:50 صباحً، مع الإشارة إلى أنه في الفترة الماضية ارتفع عدد إصابات كورونا في سلطنة عمان، فقررت اللجنة العليا المكلفة بمتابعة الأوضاع في البلاد، إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحي 2021 منعًا للتجمعات والحد من انتشار الفيروس في البلاد.

بهذا نكون قدمنا لكم متابعينا موعد صلاة عيد الأضحى في عمان 2021 / 1442 مسقط والأردن.. وتفاصيل إلغاء إقامة صلاة العيد بسبب كورونا. وآخر التصريحات في هذا الشأن.