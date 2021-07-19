واتساب WhatsApp حذف أكثر من 8 مليون حساب لانتهاك قواعد الرسائل في التطبيق

قام تطبيق واتساب بأخذ الإجراءات الصارمة ضد العديد من الحسابات التي قد اخترقت قاعدة الرسائل والأخبار المزيفة، موضحاً إلى حذف أكثر من مليون مستخدم لتطبيق الواتساب في الهند لخرقهم قاعدة تهدف إلى وقف انتشار الأخبار الزائفة، وذلك خلال الفترة من 15 مايو إلى 15 يونيو عام 2021.

وقد ذكرت صحيفة بريطانية أن شركة واتس آب WhatsApp استهدفت المستخدمين الذين يرسلون نسبة عالية وغير طبيعية من الرسائل، وفقًا لتقارير اكسبريس، وقد أضافت أن أكثر من 95٪ من حالات الحظر كانت بسبب الاستخدام الغير مُصرح به للرسائل الآلية أو الجماعية وليس الرسائل النصية العادية، وتعتبر الهند هي أكبر سوق لتطبيق واتس آب بأكثر من 400 مليون مستخدم للتطبيق.

حذف العديد من المستخدمين واتساب

قامت شركة واتساب بتشغيل الحظر عندما أعاد المستخدمين إعادة توجيه الرسائل عدة مرات، متجاوزين الحد الجديد الذي وضعه التطبيق على عدد المرات التي يمكن فيها إعادة توجيه رسالة إلى مجموعات أو أشخاص، وتم الإعلان عن الحد الأقصى في شهر مايو 2021، لمكافحة البريد العشوائي وانتشار الشائعات والصور والخداع الفيروسية.

وتعاني الهند من مشكلة كبيرة وهي اعتماد الكثير من الناس على التطبيق للحصول على أجدد الأخبار، وهناك العديد من الرسائل التي تحتوي على أخبار زائفة وكاذبة عن اندلاع أعمال العنف في جميع أنحاء البلاد، ووفقا للقواعد الحالية فإنه إذا تلقى المستخدم رسالة تمت إعادة توجيهها بشكل متكرر “أكثر من خمس مرات” فلن يتمكن من إرسالها إلا إلى شخص واحد في كل مرة.

تطبيق واتساب قواعد حماية المستخدم

وقالت شركة WhatsApp إنها تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لحظر أكثر من ثمانية ملايين حساب مستخدم حول العالم كل شهر، ويتم استخدام معلومات مثل الصور الشخصية والمجموعة والأوصاف بالإضافة إلى الإشارات السلوكية من الحسابات حتى يتم تحديد من يجب حظره، كما ساعدت التقارير التي قدمها مستخدمون آخرون في اكتشاف الحسابات المزيفة الغير صادقة، وأضاف واتس آب في بيان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “نحن نركز بشكل خاص على حماية المستخدمين من الأنشطة الضارة، لأننا نعتقد أنه من الأفضل بكثير إيقافها بدلاً من اكتشافها بعد حدوث الضرر”.