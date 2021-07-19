رئيس وزراء هايتى المؤقت يوافق على التنحى

جدة - نرمين السيد - وأضافت الصحيفة أن رئيس وزراء هايتى المؤقت وافق على تسليم السلطة إلى منافس يدعمه المجتمع الدولى.

وكان جوزيف قد ادعى سابقا أن أرييل هنرى، جراح الأعصاب البالغ من العمر 71 عاما والذى عينه مويس رئيسا للوزراء قبل يومين من اغتياله، لم يؤد اليمين بعد فى الوظيفة وليس له الحق فى التصرف كقائد مؤقت.

وجوزيف الذى كان وزير خارجية مويس، كان يشغل منصب رئيس الوزراء بالإنابة، قبل أن يسمى مويس هنرى، وهى حقيقة ادعى أنها جعلت منه الزعيم المؤقت الشرعى لهايتى.

واليوم الاثنين، قال إنه التقى مع هنرى على انفراد خلال الأسبوع الماضى فى محاولة لحل نزاع القيادة، وأنه وافق أخيرا يوم الأحد على التنحى "من أجل مصلحة الأمة".

وينهى الاتفاق صراعا على السلطة بين رجلين كانا يغازلان الدعم دوليا ومحليا لمطالبهما المتنافسة كزعيم مؤقت لهايتى، ويهدف إلى نزع فتيل الأزمة السياسية العاصفة التى تركت الدولة الكاريبية المضطربة بلا دفة منذ 7 يوليو.

وفرضت حكومة هايتى الأحكام العرفية فى عموم البلاد على خلفية اغتيال الرئيس.