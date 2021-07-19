الحكومة الهولندية تطلب من المواطنين العمل من المنازل مجددا

جدة - نرمين السيد - وارتفعت معدلات الإصابة بالفيروس فى هولندا بعد فترة وجيزة من قيام الحكومة بتخفيف جميع إجراءات الإغلاق تقريبا الشهر الماضى، بما فيها السماح بإعادة فتح النوادى الليلية.

واعتذر روته فى وقت لاحق، ووصف التخفيف بأنه "خطأ فى التقدير" وأمر النوادى الليلية والمراقص بإغلاق أبوابها مرة أخرى حتى منتصف أغسطس.

وارتفع المتوسط المتداول لمدة سبعة أيام لحالات الإصابة الجديدة اليومية فى هولندا خلال الأسبوعين الماضيين من أقل من 5 إلى ما يقرب من 59 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص فى 18 يوليو الجارى، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وقال وزير الصحة هوجو دى يونج إن العدد اليومى للإصابات الجديدة يبدو مستقرا "لكنه بالطبع مرتفع للغاية".