عاجل.. العربية: ارتفاع ضحايا انفجار مدينة الصدر العراقية لـ 30 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة، أن انفجار مدينة الصدر نجم عن انفجار حزام ناسف كانت ترتديه امرأة، داخل سوق الوحيلات. ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، اليوم الاثنين، قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات التفجير الذى وقع فى سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقى بغداد. وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية قادة الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الانفجار لمتابعة ملابسات الحادث. وأكدت خلية الاعلام الأمنى العراقية، الاثنين، انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع فى سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقى بغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

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