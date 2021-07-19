رابط منصة إحسان الخيرية ehsan.sa منصة وطنية لجميع أنواع العمل الخيري بالمملكة العربية السعودية

منصة إحسان للأعمال الخيرية، منصة وطنية للعمل الخيري بالمملكة العربية السعودية، حيث يبحث العديد عن مكان أمن لدفع فلوس الزكاة والتبرعات والصدقات، لذلك وفرت المملكة العربية السعودية منصة وطنية يمكن من خلالها دفع فلوسك بأمان مع ضمان وصلها لمن يستحقها.

منصة إحسان للأعمال الخيرية

منصة إحسان الخيرية هي منصة إلكترونية يمكن من خلالها مساعدة كل فرد محتاج، حيث يمكن أن تتبرع بفلوسك ودفع زكاة مالك وصدقاتك من أي مكان انت فيه من خلال المنصة الإلكترونية التي تستقبل التبرعات من كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ومن كافة الدول العربية والعالم أجمع.

رابط منصة إحسان الخيرية

من خلال رابط منصة إحسان الخيرية يمكنك عمل الكثير من الخير وضمان وصول أموالك للمستحقين، وهذه المنصة الإلكترونية تقدم العديد من الخدمات منها حاسبة الزكاة، حيث يمكنك حساب مبلغ زكاة المال التي يجب أن تخرجه للتطهر مالك وتؤدي ركن من أركان الإسلام وهو أتاه الزكاة.

توفر لك حاسبة الذكاة القيام بحساب ودفع زكاتك عبر منصة إحسان الخيرية، فمن خلال الضغط على المال وادخال المبلغ الذي تريد أن تحسب الزكاة له بالريال السعودي تحصل على مبلغ الزكاة الذي يجب عليك اخراجه بمرور حول عليه.

وكذلك إذا كان لديك ذهب أو فضة أو اسهم أو صناديق استثمارية وتريد أن تحسب زكاة المال لها، منصة احسان الخيرية تقدم لك هذه الوسيلة الإلكترونية السهلة لحساب الزكاة.

التبرع من خلال إحسان

كما يمكنك التبرع من خلال خدمة التبرعات التي تقدمها المنصة الوطنية للعمل الخيري، يمكن دعم الأطفال المصابون باضطرابات الطفولة وكذلك مساعدة الأرامل وكفالة الأيتام، وتقديم الرعاية الصحية لأسرة معسرة، وبناء مساكن للأسرة المحتاجة إلى سكن،وتقديم المواد الغذائية للأسر التي في احتياج للغذاء، وكذلك كفالة الأطفال المصابون بالسرطان.

خدمات منصة إحسان الخيرية

يمكن من خلال هذه المنصة الوطنية الخيرية أن تساعد في توصيل مياه الشرب للمناطق النائية، كما يمكنك أعادة تأهيل وإصلاح المنازل للأرامل والمطلقات، كما يمكن أيضاً تأثيث مساكن للأيتام، ويمكنك أيضاً المساعدة في عمل عمليات القلب الفتوح للأطفال من خلال أغاثه والمساهمة في المشاريع الإغاثية، ويوجد العديد من المساعدات التي تقدمها المنصة.

“السهولة” حيث أنها في متناول اليد وتسهل عملية التبرع من اي مكان.

“التنوع” يمكنك التبرع في الكثير من الأعمال الخيرية.

“الأمان” يمكنك التبرع بأمان وضمان لحفظ جميع بياناتك.

“السرعة” هناك خاصية التبرع السريع لتسريع عملية التبرع.

“الشفافية” تتبع أعلى معايير الشفافية في الممارسات الإدارية والماليـة.

مزايا منصة إحسان للعمل الخيري