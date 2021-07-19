شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – لاميتا فرنجية تمارس زينا المحارم مع ابنها في البانيو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت عارضة الأزياء اللبنانية وهى تقضي إجازتها الصيفية بإطلالة جريئة وكتبت لاميتا تعليق على الصورة قائلة: “أحيانا تحتاج إلى الهروب”

وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة مرتدية توب كت عاري الكتفين ومكشوف البطن ونسقت معه بشورت ليجن تايجر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة.

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم “عمر وسلمى 3” وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده”.

وتنازلت لاميتا فرنجية عن لقبها في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.

تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

و تبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم “عمر وسلمى 3” مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.