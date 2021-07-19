الرئيس العراقى تعليقا على تفجير الصدر: لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن الرئيس صالح فى تغريدة على "تويتر"، قوله إنه :"فى جريمة بشعة وقسوةٌ قل مثيلها، يستهدفون أهلنا المدنيين فى مدينة الصدر عشية العيد. لا يرتضون للشعب أن يهنأ ولو لحظة بالأمن والفرح. لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب الحاقد الجبان من جذوره".
وكانت خلية الإعلام الأمنى فى العراق أعلنت فى وقت سابق أن "اعتداءً إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع فى سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقى بغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح بينهم أطفال".
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