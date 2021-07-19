خادم الحرمين الشريفين وولى العهد يهنئان قادة الدول الإسلامية بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، دعى الملك سلمان وولى عهده المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

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