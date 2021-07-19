مميزات وكيفية الحصول على البطاقة الائتمانية من بنك الراجحي

يوفر بنك الراجحي لجميع أبناء المملكة العربية السعودية العديد من الامتيازات والبطاقات الائتمانية وكل هذا لا يتعارض أو بمعني أخر يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وكل ما علي الفرد هو تحديد نوع البطاقة المناسبة لاحتياجاته .

كل البطاقات الائتمانية يتم استخدامها بعد الحصول عليها لكن بطاقة مصرف الراجحي يمكنك استعمالها قبل استلامها بواسطة إضافتها لمحفظة Apple pay.

يمكنك من خلالها الانضمام إلى برنامج مكافأة وبالتالي يمكنك كسب نقاط على كافة أنواع المشتريات.

يمكنك تقسيط المشتريات بدون أي أرباح حيث يمثل هامش الربح 0% بمعني أن تشتري المنتج بسعر النقد.

وجود العديد من الخيارات لتسديد المستحقات بواسطة بطاقات الائتمان في بنك الراجحي يمكن للفرد الحصول على المناسب منها .

أهم مميزات عرض البطاقات الائتمانية في بنك الراجحيكيفية الحصول على البطاقات من بنك الراجحي

يمكنك الحصول على البطاقة الائتمانية عن طريق تحميل تطبيق الراجحي موبايل ثم طلب البطاقة أو من خلال طلب البطاقة الائتمانية المتاحة في جميع فروع بنك الراجحي البيعية مباشرة .

مميزات الحصول على حساب جاري في مصرف الراجحي

في ظل الأزمة الصحية العالمية أتاحت معظم البنوك إمكانية فتح حساب جاري بها إلكترونيا ومنها بنك الراجحي المنتشر في كافة أنحاء المملكة فكل على من يريد فتح حساب ملأ النموذج المطلوب والمعد والمجهز لهذا إلكترونيا ويقدم البنك العديد من التمويلات والعروض لأبناء المملكة العربية السعودية مثل إمكانية تأجير المركبات والتي يقوم فيها البنك هنا بدور الوسيط أو الضامن بين معرض السيارات أو المركبات وبين المستأجر .

مواعيد عمل بنك الراجحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك

بمناسبة قرب حلول أيام عيد الأضحى المبارك أعادة الله علي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات أعلنت جميع البنوك داخل المملكة العربية السعودية ومنها بنك الراجحي عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك والتي سوف تبدأ في اليوم السادس من شهر ذي الحجة 1442ھ الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجاري 2021 م وذلك حتي يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر ذي الحجة 1442ھ الموافق ليوم الرابع والعشرين من شهر يوليو الحالي لعام 2021م .