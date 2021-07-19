معرفة رصيد زين السعودية وطريقة شحن الرصيد

معرفة رصيد زين السعودية يعتبر من الأمور التي يبحث عنها مشتركي شبكة زين حتى يتعرفوا على ميعاد تجديد الباقة الخاصة بهم، وقيمه استهلاكهم من الرصيد، وسوف نتعرف من خلال فقرات هذا المقال على الطرق المتنوعة لمعرفة رصيد زين.

معرفة رصيد زين السعودية

توجد ثلاث طرق يستطيع من خلالها عميل زين أن يستعلم عن رصيده وأهم هذه الطرق:

كود الاستعلام عن رصيد زين السعودية

توفر شركة زين للاتصالات كود يستطيع العميل من خلال أن يتعرف على رصيدهم بعد الانتظار فترة قليلة من الدقائق بعد أن يتصل على هذا الكود #142*.

الاستعلام عن الرصيد من خلال موقع زين الإلكتروني

يوفر زين الموقع الإلكتروني http://www.sa.zain.com/autoforms/portal/site/myzain

الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن الرصيد، وتنوع من الخدمات المقدمة إلى العملاء، ويتم الاستعلام من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع زين من خلال الرابط المباشر الخاص به.

القيام بتسجيل الدخول من خلال كتابة البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

يضغط المستخدم على زر الدخول.

أما إذا كان الشخص يمتلك حساب على موقع زين فإنه يقوم بكتابة كلمة السر واسم المستخدم.

الأفراد الذين لا يملكون حساب على هذا الموقع أنهم يضغطون على تسجيل دخول جديد.

ثم يتبعون الخطوات لتفعيل حسابهم على موقع زين.

يوفر شركة زين تطبيق على الهواتف الجوالة يمكن من خلاله أن يستعلم العملاء عن رصيدهم.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى مثل الباقات وخدمات التجوال.

ويمكن تحميل التطبيق بسهولة كبيرة من خلال جوجل بلاي.

استعلام عن رصيد عبر تطبيق زينطريقة شحن الرصيد زين السعودية

مثلما تتنوع الطرق التي يمكن من خلالها معرفة رصيد زين تتنوع الطرق التي يمكن من خلالها شحن الرصيد وأهمها:

وتعتبر من الطرق السهلة لشحن الرصيد عن طريق كتابة كود الشحن * 141 * ثم يكتب العميل رقم كارت الشحن ويضيق في النهاية #.

ثم يضغط على زر الاتصال.

كود شحن رصيد زينالتعليمات الصوتية لشحن الرصيد

بعض الأفراد لا يفضلون أن يستخدموا أكواد الشحن، فيمكنهم أن يتصلوا علي رقم 1717 من خلال الشبكة زين ويستمعون للتعليمات الصوتية حتى يتمكنوا من شحن الرصيد الخاص بهم.

شحن زين أون لاين

يوفر موقع زين الإلكتروني شحن الرصيد من خلال كتابة جميع البيانات التي تخص العميل مثل رقم هاتفها الجوال ورقم الهوية، ويختار الطريقة التي تناسبه لعمليات الشحن شحن.

زين من خلال حسابك

يستطيع العميل من خلال حسابه عبر أي بنك أن يقوم بشحن رصيد زين.