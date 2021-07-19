موريتانيا تحظر إقامة صلاة عيد الأضحى بسبب كورونا

وقررت اللجنة الحكومية المكلفة مراقبة الوباء تقديم موعد بدء حظر التجول ساعتين ليصبح من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلى.
وأكدت أن "وضع الكمامة أصبح إلزاميا، كما تم حظر التجمعات وفق التدابير الجديدة".
وقررت اللجنة الحكومية فى موريتانيا، بناء على رأى لجنة العلماء "إقامة صلاة العيد فى البيت"، بعد أن كان يحضرها عدد كبير من المصلين عادة فى مكان عام كبير.
وأعلنت نواكشوط عن أكثر من 22 ألف إصابة و508 وفيات منذ بداية الوباء.
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