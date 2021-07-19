الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابى بمدينة الصدر شرقى بغداد

جدة - نرمين السيد - أدان مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة لدول العربية، التفجير الإرهابى الغاشم، الذى استهدف سوق الوحيلات فى مدينة الصدر شرقى بغداد مساء 19 يوليو، وأدى إلى سقوط عدد من المدنيين الأبرياء ما بين قتيل وجريح، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.





وقال المصدر إن هذا التفجير الإرهابى، الذى فى يوم فضيل ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى العراق، لا ينبغى أن يقوض الجهود المبذولة فى سبيل التصدى للإرهاب والسلاح المنفلت غير الخاصع لسيطرة الدولة. وأضاف أن هذه الأعمال الخسيسة هى محاولات لهز هيبة الدولة العراقية، فى توقيت مهم يرتبط بالإعداد للاستحقاق الانتخابى فى أكتوبر القادم. وأكد المصدر مجددا على دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل، مع الدولة العراقية فى كافة الجهود التى تبذلها فى سبيل تعزيز الأمن والاستقرار فى العراق.

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